Збірна України запланувала перший спаринг перед Олімпіадою-2024

Матч Японія – Україна відбудеться 25 березня у місті Фукуока. Поєдинок прийме стадіон "Мікуні Кітакюсю". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 12:15 за київським часом.

Підготовка олімпійського призову "синьо-жовтих" складатиметься з двох етапів. Спаринг із японськими однолітками відбудеться в рамках першого. Натомість на другому підопічні Руслана Ротаня зіграють на турнірі для команди U-23 у Франції в червні.

Олімпійський футбольний турнір триватиме з 24 липня до 9 серпня в семи французьких містах (Париж, Марсель, Ліон, Бордо, Сент-Етьєн, Ніцца та Нант). На Олімпіаду-2024 зможуть поїхати 18 українців 2001 року народження та молодші. Окрім, того три футболісти в заявці можуть бути поза віковим цензом.

Футбольна збірна України вперше виступатиме в літніх Іграх. Олімпійську ліцензію "синьо-жовті" здобули на Євро-2023 серед 21-річних. Там підопічні Руслана Ротаня дійшли до півфіналу, де поступилися Іспанії (1:5).