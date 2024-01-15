RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сборная Украины запланировала первый спарринг перед Олимпиадой-2024

Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола начала планировать подготовку олимпийской сборной Украины к дебютному выступлению на Олимпийских играх. На март запланирован первый контрольный поединок на Дальнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Матч Япония – Украина состоится 25 марта в городе Фукуока. Поединок примет стадион "Микуни Китакюсю". Стартовый свисток встречи прозвучит в 12:15 по киевскому времени.

Подготовка олимпийского призыва "сине-желтых" будет состоять из двух этапов. Спарринг с японскими сверстниками состоится в рамках первого. На втором же подопечные Руслана Ротаня сыграют на турнире для команды U-23 во Франции в июне.

Олимпийский футбольный турнир продлится с 24 июля по 9 августа в семи французских городах (Париж, Марсель, Лион, Бордо, Сент-Этьен, Ницца и Нант). На Олимпиаду-2024 смогут поехать 18 украинцев 2001 года и младше. Кроме того, три футболиста в заявке могут быть вне возрастного ценза.

Футбольная сборная Украины будет впервые участвовать в летних Играх. Олимпийскую лицензию "сине-желтые" завоевали на Евро-2023 среди 21-летних. Там подопечные Руслана Ротаня дошли до полуфинала, где уступили Испании (1:5).

Напомним, недавно составили нестандартные спортивные прогнозы на 2024 год.

К слову, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины