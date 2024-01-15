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Сборная Украины запланировала первый спарринг перед Олимпиадой-2024

Фукуока, Понедельник 15 января 2024 10:59
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Сборная Украины запланировала первый спарринг перед Олимпиадой-2024
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола начала планировать подготовку олимпийской сборной Украины к дебютному выступлению на Олимпийских играх. На март запланирован первый контрольный поединок на Дальнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Матч Япония – Украина состоится 25 марта в городе Фукуока. Поединок примет стадион "Микуни Китакюсю". Стартовый свисток встречи прозвучит в 12:15 по киевскому времени.

Подготовка олимпийского призыва "сине-желтых" будет состоять из двух этапов. Спарринг с японскими сверстниками состоится в рамках первого. На втором же подопечные Руслана Ротаня сыграют на турнире для команды U-23 во Франции в июне.

Олимпийский футбольный турнир продлится с 24 июля по 9 августа в семи французских городах (Париж, Марсель, Лион, Бордо, Сент-Этьен, Ницца и Нант). На Олимпиаду-2024 смогут поехать 18 украинцев 2001 года и младше. Кроме того, три футболиста в заявке могут быть вне возрастного ценза.

Футбольная сборная Украины будет впервые участвовать в летних Играх. Олимпийскую лицензию "сине-желтые" завоевали на Евро-2023 среди 21-летних. Там подопечные Руслана Ротаня дошли до полуфинала, где уступили Испании (1:5).

Напомним, недавно составили нестандартные спортивные прогнозы на 2024 год.

К слову, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2023 года.

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