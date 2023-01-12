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Збірна України залишилася без головного тренера: що трапилося

Фото: Олександр Петраков пішов зі збірної України (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу оголосила про припинення співпраці з керманичем національної команди Олександром Петраковим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

65-річний фахівець втратив посаду головного тренера збірної. Перед кваліфікацією до чемпіонату Європи-2024, що стартує в березні, "синьо-жовті" отримають нового наставника.

Петраков очолив національну команду після несподіваної відставки Андрія Шевченка посеред відбору до ЧС-2022. Під керівництвом досвідченого тренера збірна зуміла фінішувати другою у групі та вийти в плей-офф кваліфікації. Там "синьо-жовті" переграли Шотландію (3:1), але мінімально поступилися Уельсу в боротьбі за останню путівку на Мундіаль.

Далі збірна України з Петраковим на чолі класно розпочала черговий розіграш Ліги націй. Українська команда набрала 7 очок у трьох стартових турах і була головним претендентом на перехід у Дивізіон A. Однак, восени "синьо-жовті" двічі не змогли переграти шотландців (0:3, 0:0) та фінішували в квартеті лише другими.

Контракт Петракова з УАФ був чинним до 31 грудня. Оголошення про припинення співпраці з тренером стало формальним, оскільки раніше виконком асоціації уклав нові контракти з керманичами збірних різних вікових категорій, окрім національної.

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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