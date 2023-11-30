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Збірна України втримала позиції в рейтингу збірних ФІФА: Бразилія продовжила падіння

Фото: Дружина Реброва серед провідних збірних світу (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація футболу оприлюднила оновлену класифікацію національних команд світу. Україна втрималася в топ-25 збірних планети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

"Синьо-жовті" залишилися на 22-й позиції в світовому рейтингу. На цих же рубежах підопічні Сергія Реброва перебували місяць тому.

У листопаді збірна України провела лише один офіційний поєдинок. У фінальному турі кваліфікації до Євро-2024 національна команда розійшлася миром із Італією (0:0). Такий підсумок вивів українців лише до плей-офф за місце на чемпіонаті Європи.

Лідером класифікації ФІФА залишилася збірна Аргентини. Чинні чемпіони світу випереджають французів і англійців. Натомість став помітним регрес збірної Бразилії. Пентакампеони програли обидва листопадові матчі відбору до ЧС-2026 і впали на 5-те місце в рейтингу.

Нещодавно збірна України дізналася дату й час півфіналу плей-офф Ліги націй. 21 березня "синьо-жовті" зустрінуться з Боснією і Герцеговиною у шляху B міні-турніру. Переможець протистоння позмагається за путівку на Євро-2024 зі збірними Ізраїлю або Ісландії.

 

До слова, раніше президент УЄФА Чеферін побажав виходу Боснії на чемпіонат Європи.

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