Збірна України втримала позиції в рейтингу збірних ФІФА: Бразилія продовжила падіння

"Синьо-жовті" залишилися на 22-й позиції в світовому рейтингу. На цих же рубежах підопічні Сергія Реброва перебували місяць тому.

У листопаді збірна України провела лише один офіційний поєдинок. У фінальному турі кваліфікації до Євро-2024 національна команда розійшлася миром із Італією (0:0). Такий підсумок вивів українців лише до плей-офф за місце на чемпіонаті Європи.

Лідером класифікації ФІФА залишилася збірна Аргентини. Чинні чемпіони світу випереджають французів і англійців. Натомість став помітним регрес збірної Бразилії. Пентакампеони програли обидва листопадові матчі відбору до ЧС-2026 і впали на 5-те місце в рейтингу.

Нещодавно збірна України дізналася дату й час півфіналу плей-офф Ліги націй. 21 березня "синьо-жовті" зустрінуться з Боснією і Герцеговиною у шляху B міні-турніру. Переможець протистоння позмагається за путівку на Євро-2024 зі збірними Ізраїлю або Ісландії.