Боснія і Герцеговина – Україна: матч плей-офф за місце на Євро-2024 отримав дату й час

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за київським часом. Стадіон місцева футбольна асоціація обере згодом.

Збірна України посіла третє місце у відбірковій групі до чемпіонату Європи, поступившись Італії за додатковими показниками. Утім, "синьо-жовті" отримали шанс здобути путівку на форум через плей-офф Ліги націй. Там дружині Реброва потрібно здолати двох суперників.

Боснійці – перший суперник збірної України. Якщо "синьо-жовті" здолають балканську команду, то зіграють проти переможця протистояння збірних Ізраїлю та Ісландії. Найсильніша з чотирьох команд здобуде місце на чемпіонаті Європи-2024.

Фінал шляху B Ліги націй зіграють 26 березня. Старт поєдинку також запланований на 21:45. У разі виходу до цієї стадії міні-турніру збірна України буде господарем зустрічі.