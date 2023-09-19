Збірна України втретє поспіль програла у волейбольній кваліфікації до Олімпіади-2024

Олімпіада-2024, кваліфікація, жінки

Домініканська Республіка – Україна – 3:0 (25:17, 25:21, 31:29)

У першому сеті "синьо-жовті" намагалися триматися поруч із карибською командою. Домініканки натомість ніяк не могли піти у відрив, випереджаючи збірну України на 2-3 пункти. До фіналу партії суперниці підійшли за рахунку 18:17 на користь Домініканської Республіки, але далі карибки видали відрізок 7:0 та повели в рахунку.

Другий сет домініканські волейболістки провели злагодженіше. Тепер вони тримали "синьо-жовтих" на відстані +/- 5 очок. Така перевага дозволила карибській збірній впевнено почуватися впродовж усієї партії та легко закріпити власну перевагу над українками.

Найконкурентнішим став третій сет. Лідерство кілька разів переходили з рук у руки, тож довелося провести кілька додаткових розіграшів. Збірна України в ці хвилини кілька разів мінімально була попереду, але щоразу не могла взяти вирішальний пункт. Зате домініканки за рахунку 30:29 на власну користь з першого разу закрили і партію, і матч.

"Синьо-жовті" зазнали третьої поразки поспіль у кваліфікації до літніх Ігор-2024. Як наслідок, шанси на підсумковий успіх фактично залишаються математичними. Наступний поєдинок українські волейболістки зіграють 20 вересня проти Нідерландів.