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Сборная Украины в третий раз проиграла в волейбольной квалификации к Олимпиаде-2024

Фото: "Сине-желтые" не смогли победить Доминиканскую Республику (eurovolley.cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Национальная волейбольная команда Украины разгромно проиграла сборной Доминиканской Республики в отборочном турнире перед Олимпийскими играми в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, квалификация, женщины

Доминиканская Республика – Украина – 3:0 (25:17, 25:21, 31:29)

 

В первом сете "сине-желтые" пытались держаться рядом с карибской командой. Доминиканки никак не могли уйти в отрыв, опережая сборную Украины на 2-3 пункта. К финалу партии соперницы подошли при счете 18:17 в пользу Доминиканской Республики, но дальше карибки выдали отрезок 7:0 и повели в счете.

Второй сет доминиканские волейболистки провели слаженнее. Теперь они держали "сине-желтых" на расстоянии +/- 5 очков. Такое преимущество позволило карибской сборной уверенно чувствовать себя в течение всей партии и легко закрепить собственное преимущество над украинками.

Самым конкурентным стал третий сет. Лидерство несколько раз переходило из рук в руки, поэтому пришлось провести несколько дополнительных розыгрышей. Сборная Украины в эти минуты несколько раз минимально была впереди, но каждый раз не могла взять решающий пункт. Зато доминиканки при счете 30:29 в свою пользу с первого раза закрыли и партию, и матч.

"Сине-желтые" потерпели третье поражение подряд в квалификации к летним Играм-2024. Как следствие, шансы на итоговый успех фактически остаются математическими. Следующий поединок украинские волейболистки сыграют 20 сентября против Нидерландов.

К слову, ранее мужская сборная Украины проиграла Словении в четвертьфинале Евро-2023.

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