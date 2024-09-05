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Збірна України втратила зірку команди на старт Ліги націй

Прага, Четвер 05 вересня 2024 11:19
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Збірна України втратила зірку команди на старт Ліги націй Фото: Артем Довбик у вересні футболку збірної не одягне (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Форвард італійської "Роми" Артем Довбик пропустить поєдинки національної команди України проти збірних Албанії та Чехії в групі Ліги націй 2024/25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Української асоціації футболу.

27-річний нападник не допоможе "синьо-жовтим" у вересневому вікні міжнародних матчів. Українець зіткнувся з проблемами зі здоров'ям.

Добвик зазнав ушкодження ще в складі "Роми". У таборі національної команди медичний штаб з'ясував, що він не встигне відновитися до старту Ліги націй. Більше того, форвард пропустить і другий поєдинок збірної України та повернеться в клуб.

Напередодні Довбик потрапив до списку претендентів на "Золотий м'яч-2024". Влітку він перейшов із іспанської "Жирони" в "Рому". У лавах нової команди наразі не відзначився результативними діями.

Хто такий Артем Довбик

Уродженець Черкас, вихованець місцевої СДЮШОР. На професіональному рівні дебютував у сезоні 2014/15 за друголіговий "Черкаський Дніпро".

Через рік опинився в тоді дніпропетровському "Дніпрі". На правах оренди захищав кольори "Зарі" з молдовських Бєльців. Пізніше грав за данські "Мідтьюлланн" і "Сеннер'юск". Перед сезоном 2020/21 перейшов у "Дніпро-1" за 450 тисяч євро з відсотком від наступного трансферу.

Довбик – найкращий бомбардир сезонів УПЛ (2022/23) та Ла Ліги (2023/24). У складі збірної України дебютував навесні 2021-го. З тих пір провів 31 матч за "синьо-жовтих", у яких забив 10 м'ячів.

До слова, нещодавно підготували прев'ю Ліги націй 2024/25 за участі збірної України.

Нагадаємо, раніше пригадали історію протистоянь України з майбутніми суперниками в Лізі націй.

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Артем Довбик Збірна України
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