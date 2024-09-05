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Сборная Украины потеряла звезду команды на старт Лиги наций

Прага, Четверг 05 сентября 2024 11:19
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Сборная Украины потеряла звезду команды на старт Лиги наций Фото: Артем Довбик в сентябре футболку сборной не наденет (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик пропустит поединки национальной команды Украины против сборных Албании и Чехии в группе Лиги наций 2024/25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Украинской ассоциации футбола.

27-летний нападающий не поможет "сине-желтым" в сентябрьском окне международных матчей. Украинец столкнулся с проблемами со здоровьем.

Добвик получил повреждение в составе "Ромы". В лагере национальной команды медицинский штаб обнаружил, что он не успеет восстановиться до старта Лиги наций. Более того, форвард пропустит и второй поединок сборной Украины и вернется в клуб.

Накануне Довбик попал в список претендентов на "Золотой мяч-2024". Летом он перешел из испанской "Жироны" в "Рому". В рядах новой команды пока не отличился результативными действиями.

Кто такой Артем Довбик

Уроженец Черкасс, воспитанник местной СДЮШОР. На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2014/15 за второлиговый "Черкасский Днепр".

Год спустя оказался в днепропетровском "Днепре". На правах аренды защищал цвета "Зари" из молдавских Бельцев. Позже играл за датские "Мидтьюлланн" и "Сеннерьюск". Перед сезоном 2020/21 перешел в Днепр-1 за 450 тысяч евро с процентом от следующего трансфера.

Довбик – лучший бомбардир сезонов УПЛ (2022/23) и Ла Лиги (2023/24). В составе сборной Украины дебютировал весной 2021-го. С тех пор провел 31 матч за "сине-желтые", в которых забил 10 мячей.

К слову, недавно подготовили превью Лиги наций 2024/25 с участием сборной Украины.

Напомним, ранее вспомнили историю противостояний Украины с будущими соперниками в Лиге наций.

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Артем Довбик Сборная Украины
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