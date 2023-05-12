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Збірна України втратила лідера команди на літні матчі відбору до Євро-2024

Фото: Олександр Зінченко не гратиме до нового сезону (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Сезон 2022/23 достроково завершився для півзахисника лондонського "Арсенала" Олександра Зінченка. Не допоможе він і збірній України в трьох червнених поєдинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Athletic.

26-річний універсал "канонірів" зазнав неприємної травми. Українець вилетів через ушкодження литкового м'яза.

Зінченко, найімовірніше, уникне хірургічного втручання. Однак, через лікування консервативним методом він пропустить кінцівку сезону в англійській Прем'єр-лізі та найближче вікно для матчів національних команд.

"Арсенал" зберіг математичні шанси на чемпіонський титул. У фінальних турах лондонці зустрінуться з "Брайтоном", "Ноттінгемом" і "Вулверхемптоном". Відставання, що йде першим із матчем у запасі, становить 1 очко.

За даними ВЗБІРНА, Зінченко не приїде в табір збірної України в червні. На перший літній місяць у "синьо-жовтих" склався насичений графік. 12 червня головна команда проведе спаринг із Німеччиною, а потім на збірну чекатимуть два матчі кваліфікації до Євро-2024 – проти Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня).

Збірна України на старті відбору зазнала поразки від Англії на виїзді (0:2). "Три леви" якраз ідуть у лідерах групи C (6 очок), випереджаючи італійців і македонців (по 3 пункти). На чемпіонат Європи вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

До слова, раніше екс-форвард збірної Селезньов анонсував прощальний матч на червень.

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Олександр ЗінченкоЗбірна України