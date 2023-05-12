RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сборная Украины потеряла лидера команды на летние матчи отбора к Евро-2024

Фото: Александр Зинченко не сыграет до нового сезона (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Сезон 2022/23 досрочно завершился для полузащитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко. Не поможет он и сборной Украины в трех июньских поединках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic.

26-летний универсал "канониров" получил неприятную травму. Украинец вылетел из-за повреждения икроножной мышцы.

Зинченко, вероятнее всего, избежит хирургического вмешательства. Однако, из-за лечения консервативным методом, он пропустит концовку сезона в английской Премьер-лиге и ближайшее окно для матчей национальных команд.

"Арсенал" сохранил математические шансы на чемпионский титул. В финальных турах лондонцы встретятся с "Брайтоном", "Ноттингемом" и "Вулверхэмптоном". Идущий первым с матчем в запасе отставание составляет 1 очко.

По данным ВЗБИРНА, Зинченко не приедет в лагерь сборной Украины в июне. На первый летний месяц у "сине-желтых" сложился насыщенный график. 12 июня главная команда проведет спарринг с Германией, а затем сборную ждут два матча квалификации к Евро-2024 – против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

Сборная Украины на старте отбора потерпела поражение от Англии на выезде (0:2). "Три льва" как раз идут в лидерах группы C (6 очков), опережая итальянцев и македонцев (по 3 пункта). На чемпионат Европы выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

К слову, ранее экс-форвард сборной Селезнев анонсировал прощальный матч на июнь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЗинченкоСборная Украины