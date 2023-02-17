Збірна України визначила склад в естафеті на ЧС-2023 з біатлону: лідер в обоймі

Естафета чотири по 7,5 кілометрів відбудеться в передостанній змагальний день – суботу, 18 лютого. Зі списку шести біатлоністів тренерський штаб відсіяв двох зайвих.

Збірна України виступить у складі Артема Прими, Дмитра Підручного, Богдана Цимбала та Антона Дудченка. Найдосвідченішим у цій четвірці став Прима, для якого прийдешня гонка стане восьмою класичною естафетою на планетарних форумах. Натомість лідер команди Підручний провів 5 гонок на цьому рівні.

"Це дуже приємні проблеми, коли тренер може думати про різні варіанти естафети. Всі хлопці показали хороший стан. Протягом сезону щось пробуємо, знаю спортсменів, дивлюся серйозно на умови, які тут — траса сильно розбивається. За прогнозом завтра буде ще гірше: дощ, туман та вітер на стрільбі", – пояснив вибір Санітра.

На чемпіонату світу-2021 Україна виступила в чоловічій естафеті тим же складом. Тоді Прима, Підручний, Цимбал і Дудченко посіли 5-те місце. Результат у Поклюці два роки тому залишається найкращим для "синьо-жовтих" у рамках світових першостей.