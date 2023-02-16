Норвегія виграла одиночний мікст на ЧС-2023 з біатлону, Україна провалила гонку

Перемогою норвезької команди в складі Марте Рейселанн-Ольсбу та Йоганнеса Бьо завершилася одиночна змішана естафета на чемпіонаті світу з біатлону в німецькому Обергофі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів .

Скандинавський дует фінішував першим у чергових стартах планетарної першості. Збірна Норвегії на майже 14 секунд випередила австрійців.

Норвегія трималася серед лідерів упродовж левової частки гонки, але Бьо на передостанньому вогневому рубежі не зміг закрити одну з мішеней і вимушено пішов на коло штрафу. Звідти титулований біатлоніст вийшов за спинами австрійця Коматца та італійця Джакомеля.

Утім, феноменальна швидкість Бьо-молодшого та влучна стрільба на останньому етапі компенсували помилки. Норвежець не тільки випередив обох опонентів, а й встиг оформити солідний гандикап. Наприклад, відставання італійців на фініші склало 51 секунду.

Для Бьо ця нагорода стала вже п'ятою на ЧС-2023. Раніше він виграв класичну змішану естафету та всі три індивідуальні гонки. Рейселанн-Ольсбу теж була частиною команди-переможниці в першій естафеті, а ще взяла "бронзу" в гонці переслідування.

Збірна України виставила на гонку дует Анастасії Меркушиної та Дмитра Підручного. Із такою відповідальністю досвідчені біатлоністи не впоралися. Та ж Меркушина "заробила" 3 штрафних кола. Її партнер – ще одне. Це вкупі з посередньою швидкістю і 11-ма додатковими патронами спричинили 15-й результат.

Чемпіонат світу, біатлонна змішана естафета:

Норвегія Австрія (+13,8) Італія (+51,0)

...

15. Україна (+2:48,2)