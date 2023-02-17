Сборная Украины определила состав в эстафете на ЧМ-2023 по биатлону: лидер в обойме

Эстафета четыре по 7,5 километров состоится в предпоследний соревновательный день – субботу, 18 февраля. Из списка шести биатлонистов тренерский штаб отсеял двух лишних.

Сборная Украины выступит в составе Артема Примы, Дмитрия Пидручного, Богдана Цымбала и Антона Дудченко. Самым опытным в этой четверке стал Прима, для которого грядущая гонка станет восьмой классической эстафетой на планетарных форумах. Лидер команды Пидручный в свою очередь провел 5 гонок на этом уровне.

"Это очень приятные проблемы, когда тренер может думать о разных вариантах эстафеты. Все ребята показали хорошее состояние. В течение сезона что-то пробуем, знаю спортсменов, смотрю серьезно на здешние условия – трасса сильно разбивается. По прогнозу завтра будет еще хуже: дождь, туман и ветер на стрельбе", – объяснил выбор Санитра.

На чемпионате мира-2021 Украина выступила в мужской эстафете тем же составом. Тогда Прима, Пидручный, Цымбал и Дудченко заняли 5-е место. Результат в Поклюке два года назад остается лучшим для "сине-желтых" в рамках мировых первенств.