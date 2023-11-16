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Збірна України виграла секретний спаринг у лідера Першої ліги Польщі

Гданськ, Четвер 16 листопада 2023 19:52
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Збірна України виграла секретний спаринг у лідера Першої ліги Польщі Фото: Підопічні Сергія Реброва перед стартовим свистком (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України здобула комфортну перемогу над "Лехією" з польського Гданська в контрольному матчі за зачиненими дверима.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний поєдинок

"Лехія" – Україна – 0:2

Голи: Піхальонок, 24, Назарина, 58

"Синьо-жовті" забили по м'ячу до та після перерви. У середині першої половини рахунок відкрив лідер "Дніпра-1" Піхальонок. Натомість на старті другого тайму хавбек донецького "Шахтаря" Назарина подвоїв перевагу команди Сергія Реброва.

Розмочити рахунок "біло-зелені" до фінального свистка так і не зуміли. Склад збірної України наразі залишається таємницею. Натомість в основі "Лехії" на полі з'явилися українські легіонери – воротар Сарнавський, хавбек Желізко та вінгер Хлань.

"Зараз не потрібен, але УЄФА каже нам, що ми повинні грати цю гру. Я вважаю, що він зараз не потрібен, але, на жаль, ми повинні грати цю контрольну гру", – розповів про спаринг кілька днів тому Ребров.

Головний поєдинок осені збірна України проведе 20 листопада. У німецькому Леверкузені "синьо-жовті" в очному протистонні з Італією визначать володаря другої путівки на Євро-2024 від групи C. Переможцем квінтету достроково стала збірна Англії.

До слова, раніше зібрали топ-5 найвпливовіших жінок українського футболу.

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