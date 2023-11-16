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Сборная Украины выиграла секретный спарринг у лидера Первой лиги Польши

Гданьск, Четверг 16 ноября 2023 19:52
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Сборная Украины выиграла секретный спарринг у лидера Первой лиги Польши Фото: Подопечные Сергея Реброва перед стартовым свистком (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины одержала комфортную победу над "Лехией" из польского Гданьска в контрольном матче за закрытыми дверями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный поединок

"Лехия" – Украина – 0:2

Голы: Пихаленок, 24, Назарина, 58

"Сине-желтые" забили по мячу до и после перерыва. В середине первой половины счет открыл лидер "Днепра-1" Пихаленок. На старте второго тайма хавбек донецкого "Шахтера" Назарина удвоил преимущество команды Сергея Реброва.

Размочить счет "бело-зеленые" до финального свистка так и не сумели. Состав сборной Украины пока остается тайной. В основе "Лехии" на поле появились украинские легионеры – вратарь Сарнавский, хавбек Желизко и вингер Хлань.

"В данный момент не нужен, но УЕФА говорит нам, что мы должны играть эту игру. Я считаю, что он сейчас не нужен, но, к сожалению, мы должны играть эту контрольную игру", – рассказал о спарринге несколько дней назад Ребров.

Главный поединок осени сборная Украины проведет 20 ноября. В немецком Леверкузене "сине-желтые" в очном противостоянии с Италией определят обладателя второй путевки на Евро-2024 от группы C. Победителем квинтета досрочно стала сборная Англии.

К слову, ранее собрали топ-5 самых влиятельных женщин украинского футбола.

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