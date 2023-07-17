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Збірна України U-20 виграла медалі Євробаскету, але не вийшла в еліту: як це можливо

Фото: Михайло Бублик і компанія залишилися в Дивізіоні B (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Молодіжна збірна України увійшла до трійки найкращих команд Дивізіону B чемпіонату Європи-2023 завдяки перемозі над Швецією U-20, але цього виявилося замало для повернення в Дивізіон A.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

На старті Євробаскету-2023 організатори запланували, що до елітного дивізіону піднімуться три найкращі команди Дивізіону B. Отже, потрапити в Дивізіон A повинні були обидва фіналісти та переможець матчу за 3-тє місце.

У битві за "бронзу" турніру в Скоп'є українська молодіжка зійшлася з однолітками зі Швеції. "Синьо-жовті" були кращими за скандинавів в усіх чвертях, а найуспішнішим для підопічних Дмитра Забірченка відрізком стала друга половина зустрічі. Якщо перед великою перервою перевага українців склала +4, то підсумковий гандикап – 22 пункти.

Однак, перемога збірної України U-20 виявилася пірровою. Хлопці Забірченка не отримають підвищення в класі. Наступний Євробаскет "синьо-жовті" знову розпочнуть у Дивізіоні B, хоч і замкнули трійку призерів цьогоріч.

За даними інсайдера Девіда Хайна, ні Україна, ні Швеція не претендували на вихід у Дивізіон A вже до матчу. Справа в тому, що з еліти цьогоріч повинна була вилетіта збірна Польщі U-20. Однак, у 2024 році саме Польща прийматиме молодіжний Євробаскет, тож "орли" зберегли місце в Дивізіоні A завдяки статусу майбутнього господаря.

До слова, раніше національна команда України оголосила склад на тренувальні збори в Ризі.

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