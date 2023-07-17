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Сборная Украины U-20 выиграла медали Евробаскета, но не вышла в элиту: как это возможно

Фото: Михаил Бублик и компания остались в Дивизионе B (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Молодежная сборная Украины вошла в тройку лучших команд Дивизиона B чемпионата Европы-2023 благодаря победе над Швецией U-20, но этого оказалось недостаточно для возвращения в Дивизион A.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

На старте Евробаскета-2023 организаторы запланировали, что в элитный дивизион поднимутся три лучших команды Дивизиона B. Следовательно, попасть в Дивизион A должны были оба финалиста и победитель матча за 3-е место.

В битве за "бронзу" турнира в Скопье украинская молодежка сошлась со сверстниками из Швеции. "Сине-желтые" были лучше скандинавов во всех четвертях, а самым успешным для подопечных Дмитрия Забирченко отрезком стала вторая половина встречи. Если перед большим перерывом преимущество украинцев составило +4, то итоговый гандикап – 22 пункта.

Однако победа сборной Украины U-20 оказалась пирровой. Ребята Забирченко не получат повышения в классе. Следующий Евробаскет "сине-желтые" снова начнут в Дивизионе B, хоть и замкнули тройку призеров в этом году.

По данным инсайдера Дэвида Хайна, ни Украина, ни Швеция не претендовали на выход в Дивизион A уже до матча. Дело в том, что из элиты в этом году должна была вылететь сборная Польши U-20. Однако, в 2024 году именно Польша будет принимать молодежный Евробаскет, так что "орлы" сохранили место в Дивизионе A благодаря статусу будущего хозяина.

К слову, ранее национальная команда Украины объявила состав на тренировочные сборы в Риге.

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