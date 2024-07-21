ua en ru
Нд, 21 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Збірна України U-20 поступилася у фіналі на Євробаскеті-2025: є позитивний нюанс

Пітешті, Неділя 21 липня 2024 22:12
UA EN RU
Збірна України U-20 поступилася у фіналі на Євробаскеті-2025: є позитивний нюанс Фото: Рафаель Колаволе не вразив проти збірної Румунії U-20 (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Молодіжна збірна України програла одноліткам із Румунії вирішальний матч чемпіонату Європи 2024 року в Дивізіоні B.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Євробаскет-2023 U-20, Дивізіон B, фінал

Румунія – Україна – 80:58 (18:12, 25:18, 21:13, 16:15)

Із підтримкою рідних трибун румунська збірна видала потужний стартовий відрізок (8:0). "Синьо-жовті" зуміли прийти до тями, але господарі турніру тримали підопічних Валерія Плеханова на безпечній відстані. Після першої чверті "триколірні" відірвалися на 6 очок.

На початку другої десятихвилинки Україна U-20 скоротила відставання до мінімуму. Проте, румунська молодіжка швидко опанувала ситуацію і взялася методично нарощувати гандикап. Як наслідок, на велику перерву господарі пішли з 13-очковою перевагою.

Більш кепськими справи українських баскетболістів стали після третьої чверті. "Триколірні" знову зіграли якісніше по обидва боки майданчика та минули 20-очковий рубіж. Тим часом команда Плеханова набрала лише 13 пунктів і фактично змирилася з поразкою.

У фінальній 10-хвилинці Румунія U-20 спробувала влаштували остаточний розгром. На піку перевага господарів сягнула 29-ти очок. Утім, "синьо-жовті" зуміли на останніх хвилинах хоч трохи підсолодити гіркоту поразки впевненим відрізком (9:2). Утім, головне завдання молодіжна збірна України виконала раніше, забезпечивши виходом у фінал підвищення в класі на Євробаскет-2025.

До слова, українець Скапінцев допоміг "Нікс" перемогти "Атланту" в Літній лізі НБА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Баскетбол
NEWS
Чи вплине на ситуацію зі світлом скасування переходу на літній час: пояснення Міненерго
Чи вплине на ситуацію зі світлом скасування переходу на літній час: пояснення Міненерго
DAILY
Уряд збільшує чек. Хто заплатить більше після зростання податків та чого боїться бізнес
Руслан Кисляк, Катя Мартинчук Уряд збільшує чек. Хто заплатить більше після зростання податків та чого боїться бізнес