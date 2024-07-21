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Сборная Украины U-20 уступила в финале на Евробаскете-2025: есть положительный нюанс

Питешти, Воскресенье 21 июля 2024 22:12
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Сборная Украины U-20 уступила в финале на Евробаскете-2025: есть положительный нюанс Фото: Рафаэль Колаволе не поразил против сборной Румынии U-20 (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Молодежная сборная Украины проиграла сверстникам из Румынии решающий матч чемпионата Европы 2024 года в Дивизионе B.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евробаскет-2023 U-20, Дивизион B, финал

Румыния – Украина – 80:58 (18:12, 25:18, 21:13, 16:15)

С помощью родных трибун румынская сборная выдала мощный стартовый отрезок (8:0). "Сине-желтые" сумели прийти в себя, но хозяева турнира держали подопечных Валерия Плеханова на безопасном расстоянии. После первой четверти "трехцветные" оторвались на 6 очков.

В начале второй десятиминутки Украина U-20 сократила отставание до минимума. Тем не менее, румынская молодежка быстро овладела ситуацией и принялась методически наращивать гандикап. Как следствие, на большой перерыв хозяева ушли с 13-очковым преимуществом.

Совсем плохи дела украинских баскетболистов стали после третьей четверти. "Трехцветные" снова сыграли качественнее с обеих сторон площадки и вышли прошли 20-очковый рубеж. Тем временем команда Плеханова набрала всего 13 пунктов и фактически смирилась с поражением.

В финальной 10-минутке Румыния U-20 попыталась устроить окончательный разгром. На пике преимущество хозяев достигло 29 очков. Впрочем, "сине-желтые" сумели на последних минутах немного подсластить горечь поражения уверенным отрезком (9:2). Впрочем, главную задачу молодежная сборная Украины выполнила раньше, обеспечив выходом в финал повышение в классе на Евробаскет-2025.

К слову, украинец Скапинцев помог "Никс" победить "Атланту" в Летней лиге НБА.

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