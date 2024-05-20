Збірна України U-17 програла Сербії на старті чемпіонату Європи

Юнацька збірна України поступилася одноліткам із Сербії у першому турі групового етапу Євро-2024 серед 17-річних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Євро-2024 U-17, група A, 1-й тур
Сербія U-17 – Україна U-17 – 1:0
Гол: Макевіч, 2
"Синьо-жовті" пропустили необов'язковий гол у дебюті зустрічі. Макевіч отримав занадто багато простору на межі другої та третьої третин поля і наважився на дальній удар. М'яч за розкішною траєкторією полетів прямісінько в дев'ятку воріт.
Прийти до тями підопічні Юрія Мороза зуміли не відразу. Натомість сербська збірна цілком могла подвоїти перевагу. Зокрема, лише відчайдушна гра голкіпера України U-17 Макаренка та проблеми з технікою Цвєтковіча врятували від другого пропущеного м'яча.
До перерви українська команда мала мінімум два моменти. Удар Степанова з меж штрафного Йовановіч парирував ногою. Натомість після обрізки оборонця та передачі Оличенка нападник "Байєра" з Леверкузена відправив м'яч повз стійку.
Після перерви нагоду зрівняти рахунок змарнував Редушко, на удар якого головою зреагував кіпер. Збірна України U-17 домінувала впродовж другої 45-хвилинки, але забити балканцям так і не спромоглася. Отже, на першості Європи "синьо-жовті" стартували з поразки.
У наступному турі команда Мороза зустрінеться зі збірною Чехії U-17. Матч відбудеться 23 травня. У чвертьфінал Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди квартету.
До слова, раніше склали топ-5 найкращих матчів збірної України на чемпіонатах Європи.
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