UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Збірна України U-17 програла Сербії на старті чемпіонату Європи

Фото: Душан Макевіч оформив шедевр за Сербію U-17 (x.com/FSSrbije)
Автор: Антон Федорців

Юнацька збірна України поступилася одноліткам із Сербії у першому турі групового етапу Євро-2024 серед 17-річних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Євро-2024 U-17, група A, 1-й тур

Сербія U-17 – Україна U-17 – 1:0

Гол: Макевіч, 2

 

"Синьо-жовті" пропустили необов'язковий гол у дебюті зустрічі. Макевіч отримав занадто багато простору на межі другої та третьої третин поля і наважився на дальній удар. М'яч за розкішною траєкторією полетів прямісінько в дев'ятку воріт.

Прийти до тями підопічні Юрія Мороза зуміли не відразу. Натомість сербська збірна цілком могла подвоїти перевагу. Зокрема, лише відчайдушна гра голкіпера України U-17 Макаренка та проблеми з технікою Цвєтковіча врятували від другого пропущеного м'яча.

До перерви українська команда мала мінімум два моменти. Удар Степанова з меж штрафного Йовановіч парирував ногою. Натомість після обрізки оборонця та передачі Оличенка нападник "Байєра" з Леверкузена відправив м'яч повз стійку.

Після перерви нагоду зрівняти рахунок змарнував Редушко, на удар якого головою зреагував кіпер. Збірна України U-17 домінувала впродовж другої 45-хвилинки, але забити балканцям так і не спромоглася. Отже, на першості Європи "синьо-жовті" стартували з поразки.

У наступному турі команда Мороза зустрінеться зі збірною Чехії U-17. Матч відбудеться 23 травня. У чвертьфінал Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди квартету.

До слова, раніше склали топ-5 найкращих матчів збірної України на чемпіонатах Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України