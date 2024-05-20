Сборная Украины U-17 проиграла Сербии на старте чемпионата Европы

Юношеская сборная Украины уступила сверстникам из Сербии в первом туре группового этапа Евро-2024 среди 17-летних.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Евро-2024 U-17, группа A, 1-й тур
Сербия U-17 – Украина U-17 – 1:0
Гол: Макевич, 2
"Сине-желтые" пропустили необязательный гол в дебюте встречи. Макевич получил слишком много пространства на границе второй и третьей третей поля и отважился на дальний удар. Мяч по роскошной траекторией полетел прямо в девятку ворот.
Очнуться подопечные Юрия Мороза сумели не сразу. Сербская сборная вполне могла удвоить преимущество. В частности, только отчаянная игра голкипера Украины U-17 Макаренко и проблемы с техникой Цветковича спасли от второго пропущенного мяча.
До перерыва у украинской команды было минимум два момента. Удар Степанова из пределов штрафной Йованович парировал ногой. В свою очередь после обрезки защитника и передачи Оличенко нападающий "Байера" из Леверкузена отправил мяч мимо штанги.
После перерыва возможность сравнять счет упустил Редушко, на удар которого головой среагировал кипер. Сборная Украины U-17 доминировала в течение второй 45-минутки, но забить балканцам так и не смогла. Итак, на первенстве Европы "сине-желтые" стартовали с поражения.
В следующем туре команда Мороза встретится со сборной Чехии U-17. Матч состоится 23 мая. В четвертьфинал Евро-2024 выйдут две лучшие команды квартета.
К слову, ранее составили топ-5 лучших матчей сборной Украины на чемпионатах Европы.
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