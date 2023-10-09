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Збірна України розпочала підготовку перед відбором до Євро-2024 у жовтні: атмосферні фото

Фото: Лідери "Динамо" в таборі "синьо-жовтих" (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України відновила тренування під керівництвом Сергія Реброва перед жовтневими матчами кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

У другий осінній місяць на "синьо-жовтих" чекають два поєдинки. 14 жовтня збірна України прийме Північну Македонію у Празі, а 16 жовтня зустрінеться з Мальтою на виїзді.

Саме в чеській столиці національна команда розпочала тренувальний збір. Найбільша група членів української делегації прибула з Києва. П'ятеро "динамівців" Києва, адміністративний штат і медичний персонал їхали поїздом до польського Перемишля, звідти – автобусом до Жешува, звідки прилетіли до Праги.

У неділю ввечері "синьо-жовті" провели перше заняття на тренувальній базі місцевої "Спарти". Компанію "динамівцям" Бущану, Буяльському, Караваєву та Ванату склали представники "Шахтаря" Матвієнко, Судаков, Назарина, Конопля, Степаненко та Зубков, а також двійко легіонерів – Трубін і Сидорчук. Центрбек "Динамо" Попов займався в тренажерному залі.

До лав збірної України після тренування приєдналися низка футболістів із європейських чемпіонатів. Зокрема, "англійці" Забарний, Миколенко, Мудрик і Русин, "іспанці" Довбик і Яремчук, "італієць" Маліновський. У понеділок повинні приїхати Зінченко, Кривцов, Михайліченко, Піхальонок, Сваток, а у вівторок – голкіпер "Шахтаря" Різник.

 

 

 

Фото: Перше тренування команди Сергія Реброва на чеській землі (facebook.com/uafukraine)

До слова, раніше Україна зберегла становище в рейтингу ФІФА за вересень.

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