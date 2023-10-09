Сборная Украины начала подготовку к отбору к Евро-2024 в октябре: атмосферные фото

Во второй осенний месяц "сине-желтых" ждут два поединка. 14 октября сборная Украины примет Северную Македонию в Праге, а 16 октября встретится с Мальтой на выезде.

Именно в чешской столице национальная команда приступила к тренировочному сбору. Самая большая группа членов украинской делегации прибыла из Киева. Пятеро "динамовцев" Киева, административный штат и медицинский персонал ехали поездом в польский Перемышль, оттуда – автобусом в Жешув, откуда прилетели в Прагу.

В воскресенье вечером "сине-желтые" провели первое занятие на тренировочной базе местной "Спарты". Компанию "динамовцам" Бущану, Буяльскому, Караваеву и Ванату составили представители "Шахтера" Матвиенко, Судаков, Назарина, Конопля, Степаненко и Зубков, а также двое легионеров – Трубин и Сидорчук. Центрбек "Динамо" Попов занимался в тренажерном зале.

К рядам сборной Украины после тренировки присоединились ряд футболистов из европейских чемпионатов. В частности, "англичане" Забарный, Миколенко, Мудрик и Русин, "испанцы" Довбик и Яремчук, "итальянец" Малиновский. В понедельник должны приехать Зинченко, Кривцов, Михайличенко, Пихаленок, Сваток, а во вторник – голкипер "Шахтера" Ризнык.

Фото: Первая тренировка команды Сергея Реброва на чешской земле (facebook.com/uafukraine)