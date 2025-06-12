Збірна України розгромила США в історичному матчі волейбольної Ліги націй (відео)

Ліга націй, 1-й тур

Україна – США – 3:0 (25:22, 25:20, 25:23)

Чому матч історичний

Це був перший в історії матч української команди в Лізі націй. Право виступати на турнірі "синьо-жовті" здобули завдяки високій позиції у світовому рейтингу за підсумками сезону-2024.

У матчі проти українців збірна США виставила резервний склад. Проте "синьо-жовті" не змарнували свого шансу – підопічні аргентинського фахівця Рауля Лосано впевнено переграли одного з фаворитів турніру.

Як пройшла гра

Поєдинок проходив у бразильському Ріо-де-Жанейро. У першому сеті Україна вела протягом більшості ігрового часу й здобула перемогу 25:22. Друга партія теж залишилася за "синьо-жовтими" – 25:20. У третій партії ініціативою володіли вже американці, але українці зуміли не лише наздогнати суперника, а й вирвати перемогу – 25:23.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Василь Тупчій, на рахунку якого 16 очок, зокрема два ейси. Відзначилися також Віталій Щитков, який вдало диригував грою, Олександр Бойко на прийомі та Юрій Семенюк, який провів матч стабільно.

Коли наступний поєдинок

Після першого туру збірна України ділить перше місце в турнірній таблиці з Бразилією та Японією, які також перемогли своїх суперників з рахунком 3:0.

Наступний матч українська команда проведе у п'ятницю, 13 червня, проти збірної Куби, яка на старті поступилась Словенії (1:3). Початок поєдинку – о 23:30 за київським часом.

Трансляцію матчів Ліги націй забезпечує "Суспільне Спорт" – на власних платформах та місцевих каналах "Суспільного".