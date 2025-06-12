Сборная Украины разгромила США в историческом матче волейбольной Лиги наций (видео)

Лига наций, 1-й тур

Украина - США - 3:0 (25:22, 25:20, 25:23)

Почему матч исторический

Это был первый в истории матч украинской команды в Лиге наций. Право выступать на турнире "сине-желтые" получили благодаря высокой позиции в мировом рейтинге по итогам сезона-2024.

В матче против украинцев сборная США выставила резервный состав. Однако "сине-желтые" не упустили своего шанса - подопечные аргентинского специалиста Рауля Лосано уверенно переиграли одного из фаворитов турнира.

Как прошла игра

Поединок проходил в бразильском Рио-де-Жанейро. В первом сете Украина вела на протяжении большинства игрового времени и одержала победу 25:22. Вторая партия тоже осталась за "сине-желтыми" - 25:20. В третьей партии инициативой владели уже американцы, но украинцы сумели не только догнать соперника, но и вырвать победу - 25:23.

Самым результативным игроком матча стал Василий Тупчий, на счету которого 16 очков, в том числе два эйса. Отличились также Виталий Щитков, который удачно дирижировал игрой, Александр Бойко на приеме и Юрий Семенюк, который провел матч стабильно.

Когда следующий поединок

После первого тура сборная Украины делит первое место в турнирной таблице с Бразилией и Японией, которые также победили своих соперников со счетом 3:0.

Следующий матч украинская команда проведет в пятницу, 13 июня, против сборной Кубы, которая на старте уступила Словении (1:3). Начало поединка - в 23:30 по киевскому времени.

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