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Збірна України провела перше тренування перед стартом Ліги націй: атмосферні фото

Фото: Олександр Зінченко в епіцентрі подій (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України розпочала підготовку до двох поєдинків Ліги націй УЄФА 2024/25 на чеській землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

"Синьо-жовті" зібралися в Празі. Представники чемпіонату України автобусами дісталися до Кишинева, звідки полетіли в столицю Чехії. Там до них приєдналися легіонери.

У перший день зборів команда Сергія Реброва провела прем'єрне тренування. У ньому взяли участь футболісти, які не мали великих навантажень у вихідні та тріо голкіперів – Георгій Бущан, Андрій Лунін і Анатолій Трубін. Займався і Микола Шапаренко, який пропустив матч київського "Динамо" в Прем'єр-лізі через ушкодження.

У вересневовому вікні збірна України матиме два поєдинки в турнірі. 7 вересня "синьо-жовті" приймуть Албанію у Празі. Натомість 10 вересня там же підопічні Реброва в ролі гостей протистоятимуть Чехії.

 

 

 

Україна в Лізі націй 2024/25

Національна команда потрапила до групи B1 турніру. На "синьо-жовтих" чекатиме двоколовий турнір зі збірними Албанії, Чехії та Грузії.

Переможець квартету автоматично підніметься в Дивізіон A Ліги націй. Натомість невдаха групи вилетить у Дивізіон C. Важливими будуть і друге-третє місця. Фініш другим дозволить поборотися за підвищення у класі в плей-офф, а третім – врятуватися від вильоту.

Збірна України вимушена грати домашні матчі за межами батьківщини через війну. Домівками для команди Реброва стануть Прага, Познань і Вроцлав.

До слова, раніше склали календар матчів збірної України різних категорій до кінця 2024 року.

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