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Сборная Украины провела первую тренировку перед стартом Лиги наций: атмосферные фото

Фото: Александр Зинченко в эпицентре событий (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины начала подготовку к двум поединкам Лиги наций УЕФА 2024/25 на чешской земле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

"Сине-желтые" собрались в Праге. Представители чемпионата Украины автобусами добрались до Кишинева, откуда полетели в столицу Чехии. Там к ним присоединились легионеры.

В первый день сборов команда Сергея Реброва провела премьерную тренировку. В ней приняли участие футболисты, не имевшие больших нагрузок в выходные и трио голкиперов – Георгий Бущан, Андрей Лунин и Анатолий Трубин. Занимался и Николай Шапаренко, пропустивший матч киевского "Динамо" в Премьер-лиге из-за повреждения.

В сентябрьском окне сборная Украины проведет два поединка турнира. 7 сентября "сине-желтые" примут Албанию в Праге. 10 сентября там же подопечные Реброва в роли гостей будут противостоять Чехии.

 

 

 

Украина в Лиге наций 2024/25

Национальная команда попала в группу B1 турнира. "Сине-желтых" будет ждать двухкруговой турнир со сборными Албании, Чехии и Грузии.

Победитель квартета автоматически поднимется в Дивизион A Лиги наций. Неудачник группы вылетит в Дивизион C. Важными будут и второе-третье места. Финиш вторым позволит сразиться за повышение в классе в плей-офф, а третьим – спастись от вылета.

Сборная Украины вынуждена играть домашние матчи за пределами родины из-за войны. Домами для команды Реброва станут Прага, Познань и Вроцлав.

К слову, ранее составили календарь матчей сборной Украины разных категорий до конца 2024 года.

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