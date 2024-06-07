Сборная Украины проиграла Польше спарринг перед Евро-2024

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Контрольный матч

Польша – Украина – 3:1

Голы: Валюкевич, 11, Зелиньски, 16, Романчук, 30 – Довбик, 41

В первые минуты "сине-желтые" пытались контролировать мяч, но затем быстро пропустили от "Кадры" дважды. Сначала Валюкевич с отскока после стандарта протолкнул мяч за линию. А потом Зелиньски прострелом от угла штрафной попал под дальнюю штангу.

Подопечные Сергея Реброва оказались в нокдауне и пропустили в третий раз уже на 30-й минуте. Это Романчук с линии вратарской головой замкнул навес с угловой. Только перед перерывом украинская сборная размочила счет – Довбик из полукруга штрафной мощно пробил в угол.

На старте второй половины на два момента сборной Польши "сине-желтые" ответили одной упущенной возможностью. Если Скураш пробил выше ворот с нескольких метров, то Зелиньски размял Бущана дальним ударом. В ответ Довбик после прохода отправил мяч рядом со штангой.

Впрочем, оживилась игра сборной Украины только под занавес встречи. Вот Судаков с острого угла попал в Скорпуски, а затем Зинченко после передачи Сидорчука из пределов штрафной пробил над девяткой ворот. В конце концов цифры на табло не изменились.

Состав сборной Украины: Бущан – Тымчик, Таловеров, Бондарь, Миколенко (Зинченко, 46) – Малиновский (Михайличенко, 70), Сидорчук – Ярмоленко (Цыганков, 70), Судаков (Шапаренко, 81), Зубков (Мудрик, 70) – Довбик (Ванат, 77)