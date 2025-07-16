Збірна України в продовженні волейбольної Ліги націй: де і коли дивитися матч проти Нідерландів сьогодні
16 липня чоловіча збірна України з волейболу розпочинає третій тиждень групового етапу Ліги націй-2025. Змагання триватимуть у словенській Любляні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
На якому місці "синьо-жовті" прямо зараз
Після двох ігрових тижнів наша команда посідає шосте місце у турнірній таблиці, маючи на рахунку п'ять перемог у восьми матчах.
Попри те, що на старті турніру головною метою було збереження місця в еліті, нині "синьо-жовті" мають реальні шанси потрапити до плей-офф.
Щоб пройти до Фіналу восьми, збірній України потрібно залишитися серед семи найкращих команд групового етапу. Усе вирішиться протягом третього тижня, де українці проведуть заключні чотири поєдинки.
З ким зіграють українці
Суперниками нашої команди будуть збірні Нідерландів, Італії, Сербії та Канади.
З цієї четвірки лише Італія бореться за вихід у плей-офф. А ось Канада, Нідерланди та Сербія ведуть боротьбу за виживання, що робить українську команду невеликим фаворитом у цих матчах. Водночас, досвід суперників може зіграти свою роль – усі вони неодноразово виступали на подібному рівні.
Розклад матчів збірної України:
- 16 липня, 14:00. Україна – Нідерланди
- 17 липня, 17:30. Україна – Італія
- 18 липня, 17:30. Україна – Сербія
- 20 липня, 14:00. Україна – Канада
Де дивитися матчі
Усі поєдинки збірної України транслюватимуться наживо на сайті, YouTube та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих каналах "Суспільного".
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