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Збірна України в продовженні волейбольної Ліги націй: де і коли дивитися матч проти Нідерландів сьогодні

Любляна, Середа 16 липня 2025 13:43
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Збірна України в продовженні волейбольної Ліги націй: де і коли дивитися матч проти Нідерландів сьогодні Фото: Збірна України бореться за вихід у плей-офф (volleyballworld.com)
Автор: Андрій Костенко

16 липня чоловіча збірна України з волейболу розпочинає третій тиждень групового етапу Ліги націй-2025. Змагання триватимуть у словенській Любляні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

На якому місці "синьо-жовті" прямо зараз

Після двох ігрових тижнів наша команда посідає шосте місце у турнірній таблиці, маючи на рахунку п'ять перемог у восьми матчах.

Попри те, що на старті турніру головною метою було збереження місця в еліті, нині "синьо-жовті" мають реальні шанси потрапити до плей-офф.

Щоб пройти до Фіналу восьми, збірній України потрібно залишитися серед семи найкращих команд групового етапу. Усе вирішиться протягом третього тижня, де українці проведуть заключні чотири поєдинки.

Збірна України в продовженні волейбольної Ліги націй: де і коли дивитися матч проти Нідерландів сьогодні

З ким зіграють українці

Суперниками нашої команди будуть збірні Нідерландів, Італії, Сербії та Канади.

З цієї четвірки лише Італія бореться за вихід у плей-офф. А ось Канада, Нідерланди та Сербія ведуть боротьбу за виживання, що робить українську команду невеликим фаворитом у цих матчах. Водночас, досвід суперників може зіграти свою роль – усі вони неодноразово виступали на подібному рівні.

Розклад матчів збірної України:

  • 16 липня, 14:00. Україна – Нідерланди
  • 17 липня, 17:30. Україна – Італія
  • 18 липня, 17:30. Україна – Сербія
  • 20 липня, 14:00. Україна – Канада

Де дивитися матчі

Усі поєдинки збірної України транслюватимуться наживо на сайті, YouTube та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих каналах "Суспільного".

Раніше писали про рекорд, який повторила жіноча збірна України за титулами волейбольної Золотої Євроліги.

Також читайте розповідь тренера Рауля Лосано про роботу з волейбольною збірною України під час війни та конфлікт з Плотницьким.

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