Сборная Украины в продолжении волейбольной Лиги наций: где и когда смотреть матч против Нидерландов сегодня
16 июля мужская сборная Украины по волейболу начинает третью неделю группового этапа Лиги наций-2025. Соревнования будут проходить в словенской Любляне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
На каком месте "сине-желтые" прямо сейчас
После двух игровых недель наша команда занимает шестое место в турнирной таблице, имея на счету пять побед в восьми матчах.
Несмотря на то, что на старте турнира главной целью было сохранение места в элите, сейчас "сине-желтые" имеют реальные шансы попасть в плей-офф.
Чтобы пройти в Финал восьми, сборной Украины нужно остаться среди семи лучших команд группового этапа. Все решится в течение третьей недели, где украинцы проведут заключительные четыре поединка.
С кем сыграют украинцы
Соперниками нашей команды будут сборные Нидерландов, Италии, Сербии и Канады.
Из этой четверки лишь Италия борется за выход в плей-офф. А вот Канада, Нидерланды и Сербия ведут борьбу за выживание, что делает украинскую команду небольшим фаворитом в этих матчах. В то же время, опыт соперников может сыграть свою роль - все они неоднократно выступали на подобном уровне.
Расписание матчей сборной Украины:
- 16 июля, 14:00. Украина - Нидерланды
- 17 июля, 17:30. Украина - Италия
- 18 июля, 17:30. Украина - Сербия
- 20 июля, 14:00. Украина - Канада
Где смотреть матчи
Все поединки сборной Украины будут транслироваться вживую на сайте, YouTube и телеканале "Суспільне Спорт", а также на местных каналах "Суспільного".
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