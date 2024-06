Збірна України презентувала форму на Олімпійські ігри-2024

Збірна України отримала нову форму перед літніми Іграми-2024. У презентації взяли участь низка вітчизняних атлетів – Людмила Лузан, Дар'я Білодід, Ігор Трунов, Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Іван Семикін, Олексій Середа, сестри Марина та Владислава Алексіїви.

Екіпірування українських олімпійців виконане в барвах національного прапора. Фактично футболки, поло, куртки та інші елементи одягу для вітчизняних спортсменів виконані в різноманітних варіаціях синьої, жовтої та білої барв. Технічним спонсором збірної України став польський бренд 4F.

Що відомо про Олімпійські ігри-2024

Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах.

Україна офіційно підтвердила участь в Олімпіаді та Паралімпіаді. Гаслом збірної стала фраза The Will to Win ("Воля до перемоги"). Наразі участь в змаганнях забезпечили понад дві сотні українських спортсменів і вітчизняних параатлетів. Росія і Білорусь не виступатимуть в командних турнірах. Водночас МОК допустив окремих білоруських і російських спортсменів до змагань у статусі нейтральних.

У червні "Суспільне" анонсувало показ змагань прийдешньої Олімпіади та Паралімпійських ігор. Суспільний мовник покаже не менше 200 годин прямого ефіру Ігор та не менше сотні годин наживо з Паралімпіади. Турніри транслюватимуть регіональні телеканали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Тернопіль" і т. д.) та канал "Суспільне Спорт".