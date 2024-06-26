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Сборная Украины представила форму на Олимпийские игры-2024

Киев, Среда 26 июня 2024 11:59
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Сборная Украины представила форму на Олимпийские игры-2024 Фото: Дарья Билодид осталась довольной формой сборной Украины (facebook.com/olympicua)
Автор: Антон Федорцив

Национальный олимпийский комитет показал экипировку украинских спортсменов на грядущую Олимпиаду в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook НОК Украины.

Сборная Украины получила новую форму перед пожилыми Играми-2024. В презентации приняли участие ряд отечественных атлетов – Людмила Лузан, Дарья Билодид, Игорь Трунов, Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Иван Семыкин, Алексей Середа, сестры Марина и Владислава Алексиивы.

Экипировка украинских олимпийцев выполнена в цветах национального флага. Фактически футболки, поло, куртки и другие элементы одежды для отечественных спортсменов выполнены в различных вариациях синего, желтого и белого цветов. Техническим спонсором сборной Украины стал польский бренд 4F.

Что известно об Олимпийских играх-2024

Участие в главных соревнованиях четырехлетия примет 10,5 тысячи спортсменов. Они будут соревноваться в 48-ми дисциплинах.

Украина официально подтвердила участие в Олимпиаде и Паралимпиаде. Лозунгом сборной стала фраза The Will to Win ("Воля к победе"). В данный момент участие в соревнованиях обеспечили более двухсот украинских спортсменов и отечественных параатлетов. Россия и Беларусь не будут выступать в командных турнирах. В то же время, МОК допустил отдельных белорусских и российских спортсменов к соревнованиям в статусе нейтральных.

В июне "Суспильне" анонсировало показ соревнований грядущей Олимпиады и Паралимпийских игр. Общественный вещатель покажет не менее 200 часов прямого эфира Игр и не менее сотни часов вживую из Паралимпиады.Турниры будут транслировать региональные телеканалы "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Тернополь" и т. д.) и канал "Суспильне Спорт".

К слову, ранее Украина объявила состав на теннисный турнир Олимпийских игр-2024.

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