Збірна України поїхала на тренувальні збори перед Олімпіадою-2024

У понеділок делегація "синьо-жовтих" прибуде до Аквітанії. Там підопічні Ротаня працюватимуть в містечку Сен-Поль-ле-Дакс.

Напередодні з Києва потягом до Польщі вирушили 9 футболістів, а у Львові до них приєдналися два представники полтавської "Ворскли". Гравці донецького "Шахтаря" та вінгер "Лехії" з польського Гданська Максим Хлань приєднаються до команди безпосередньо на французькій землі.

Натомість у вівторок до лав збірної долучаться оборонець Максим Таловєров (ЛАСК) і "гірник" Дмитро Криськів. Останніми прибудуть на збори тріо з львівського "Руха" та центрбек луганської "Зорі" Арсен Батагов. Фінальний етап підготовки "синьо-жовтих" триватиме 2 тижні.

Українська асоціація футболу запланувала для олімпійської збірної України два спаринги перед Іграми-2024. "Синьо-жовті" зустрінуться з олімпійськими збірними Єгипту та Парагваю. Контрольні поєдинки призначені на 14 липня і 18 липня відповідно.