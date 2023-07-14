Збірна України з плавання оголосила заявку на чемпіонат світу з водних видів: хто в списку

Збірна України з плавання повезла до Японії 6 спортсменів. Вони візьмуть участь у чемпіонаті світу з водних видів спорту, який триватиме 14-30 липня.

До заявки "синьо-жовтих" потрапив дворазовий медаліст Олімпіади в Токіо Михайло Романчук. Компанію йому складуть Андрій Говоров, Владислав Бухов, Максим Овчинніков, Денис Кесіль і Сергій Фролов. Не потрапив до заявки рекордсмен юніорського Євро Олександр Желтяков.

Загалом на чемпіонат світу поїхали понад 20 українців. Вони змагатимуться в гайдайвінгу, стрибках у воду, водному поло та артистичному плаванні. Змагання плавців стартують 23 липня.

Заявка збірної України з плавання на ЧС-2023: