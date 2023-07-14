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Сборная Украины по плаванию объявила заявку на чемпионат мира по водным видам: кто в списке

Фото: Лидер сборной Украины Михаил Романчук (Facebook/НОК Украины и олимпийская команда)
Автор: Антон Федорцив

Шесть украинских пловцов попали на планетарный форум-2023 в японской Фукуоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Сборная Украины по плаванию повезла в Японию 6 спортсменов. Они примут участие в чемпионате мира по водным видам спорта, который продлится 14-30 июля.

В заявку "сине-желтых" попал двукратный медалист Олимпиады в Токио Михаил Романчук. Компанию ему составят Андрей Говоров, Владислав Бухов, Максим Овчинников, Денис Кесиль и Сергей Фролов. Не попал в заявку рекордсмен юниорского Евро Александр Желтяков.

В общей сложности на чемпионат мира поехали более 20-ти украинцев. Они сразятся в гайдайвинге, прыжках в воду, водном поло и артистическом плавании. Соревнования пловцов стартуют 23 июля.

Заявка сборной Украины по плаванию на ЧМ-2023:

  • Андрей Говоров (50 м, свободный стиль; 50 м, баттерфляй)
  • Владислав Бухов (50 м, свободный стиль; 100 м, свободный стиль)
  • Максим Овчинников (50 м, брасс; 100 м, брасс; 200 м, брасс)
  • Денис Кесиль (100 м, баттерфляй; 200 м, баттерфляй)
  • Михаил Романчук (800 м, свободный стиль; 1500 м, свободный стиль; 5 км – открытая вода)
  • Сергей Фролов (5 км – открытая вода)

К слову, ранее Россия потеряла право на проведение чемпионата мира по водным видам спорта-2025.

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плавецьСборная Украины