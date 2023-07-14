Збірна України з плавання оголосила заявку на чемпіонат світу з водних видів: хто в списку
Шість українських плавців потрапили на планетарний форум-2023 у японській Фукуоці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".
Збірна України з плавання повезла до Японії 6 спортсменів. Вони візьмуть участь у чемпіонаті світу з водних видів спорту, який триватиме 14-30 липня.
До заявки "синьо-жовтих" потрапив дворазовий медаліст Олімпіади в Токіо Михайло Романчук. Компанію йому складуть Андрій Говоров, Владислав Бухов, Максим Овчинніков, Денис Кесіль і Сергій Фролов. Не потрапив до заявки рекордсмен юніорського Євро Олександр Желтяков.
Загалом на чемпіонат світу поїхали понад 20 українців. Вони змагатимуться в гайдайвінгу, стрибках у воду, водному поло та артистичному плаванні. Змагання плавців стартують 23 липня.
Заявка збірної України з плавання на ЧС-2023:
- Андрій Говоров (50 м, вільний стиль; 50 м, батерфляй)
- Владислав Бухов (50 м, вільний стиль; 100 м, вільний стиль)
- Максим Овчинніков (50 м, брас; 100 м, брас; 200 м, брас)
- Денис Кесіль (100 м, батерфляй; 200 м, батерфляй)
- Михайло Романчук (800 м, вільний стиль; 1500 м, вільний стиль; 5 км – відкрита вода)
- Сергій Фролов (5 км – відкрита вода)
До слова, раніше Росія втратила право на проведення чемпіонату світу з водних видів спорту-2025.
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