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Збірна України з плавання оголосила заявку на чемпіонат світу з водних видів: хто в списку

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Фукуока, П'ятниця 14 липня 2023 13:54
Збірна України з плавання оголосила заявку на чемпіонат світу з водних видів: хто в списку Фото: Лідер збірної України Михайло Романчук (Facebook/НОК України та олімпійська команда)
Автор: Антон Федорців

Шість українських плавців потрапили на планетарний форум-2023 у японській Фукуоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Збірна України з плавання повезла до Японії 6 спортсменів. Вони візьмуть участь у чемпіонаті світу з водних видів спорту, який триватиме 14-30 липня.

До заявки "синьо-жовтих" потрапив дворазовий медаліст Олімпіади в Токіо Михайло Романчук. Компанію йому складуть Андрій Говоров, Владислав Бухов, Максим Овчинніков, Денис Кесіль і Сергій Фролов. Не потрапив до заявки рекордсмен юніорського Євро Олександр Желтяков.

Загалом на чемпіонат світу поїхали понад 20 українців. Вони змагатимуться в гайдайвінгу, стрибках у воду, водному поло та артистичному плаванні. Змагання плавців стартують 23 липня.

Заявка збірної України з плавання на ЧС-2023:

  • Андрій Говоров (50 м, вільний стиль; 50 м, батерфляй)
  • Владислав Бухов (50 м, вільний стиль; 100 м, вільний стиль)
  • Максим Овчинніков (50 м, брас; 100 м, брас; 200 м, брас)
  • Денис Кесіль (100 м, батерфляй; 200 м, батерфляй)
  • Михайло Романчук (800 м, вільний стиль; 1500 м, вільний стиль; 5 км – відкрита вода)
  • Сергій Фролов (5 км – відкрита вода)

До слова, раніше Росія втратила право на проведення чемпіонату світу з водних видів спорту-2025.

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