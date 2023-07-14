Сборная Украины по плаванию объявила заявку на чемпионат мира по водным видам: кто в списке

Шесть украинских пловцов попали на планетарный форум-2023 в японской Фукуоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт" .

Сборная Украины по плаванию повезла в Японию 6 спортсменов. Они примут участие в чемпионате мира по водным видам спорта, который продлится 14-30 июля.

В заявку "сине-желтых" попал двукратный медалист Олимпиады в Токио Михаил Романчук. Компанию ему составят Андрей Говоров, Владислав Бухов, Максим Овчинников, Денис Кесиль и Сергей Фролов. Не попал в заявку рекордсмен юниорского Евро Александр Желтяков.

В общей сложности на чемпионат мира поехали более 20-ти украинцев. Они сразятся в гайдайвинге, прыжках в воду, водном поло и артистическом плавании. Соревнования пловцов стартуют 23 июля.

Заявка сборной Украины по плаванию на ЧМ-2023: