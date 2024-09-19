UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Збірна України після фіаско в Лізі націй несподівано піднялася в рейтингу ФІФА

Фото: Олександр Зінченко та компанія програли обидва вересневі матчі (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України зупинила падіння в класифікації збірних світу від Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

"Синьо-жовті" піднялися на 24-те місце в рейтингу національних команд. У попередній версії класифікації підопічні Сергія Реброва розташувалися на 25-й позиції.

З тих пір збірна України програла два поєдинки на старті Ліги націй. Спершу "синьо-жовті" поступилися Албанії (1:2), а потім зазнали поразки від Чехії (2:3). Ці негативні результати, однак, не погіршили становище команди Реброва.

У лідерах рейтингу залишається збірна Аргентини. Чемпіони світу випереджають національні команди Франції, Іспанії, Англії та Бразилії. Доповнили топ-10 збірних планети Бельгія, Нідерланди, Португалія, Колумбія та Італія.

Збірна України наступні матчі знову гратиме в рамках Ліги націй 2024/25. У жовтні "синьо-жовті" протистоятимуть Грузії та Чехії. Обидва матчі відбудуться в польських містах – Познані та Вроцлаві.

 

 

Україна в рейтингу ФІФА

Система ранжувань національних команд запроваджена в 1993 році. Тоді ж зафіксували найнижчу позицію "синьо-жовтих" в історії – 132-ге місце (вересень 1993-го).

Класифікація пережила дві великі реформи (2006, 2018). Після останніх змін впровадили рейтинг Ело – ключового показника ранжування провідних шахістів світу. З того часу збірна України не піднімалася вище 22-го місця.

У другій десятці класифікації національна команда стабільно перебувала після виходу в чвертьфінал ЧС-2006. Пікова позиція збірної України – 11-та сходинка (лютий 2007-го).

До слова, раніше оцінили шанси збірної України виграти групу Ліги націй 2024/25.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФІФАЗбірна України