Сборная Украины после фиаско в Лиге наций внезапно поднялась в рейтинге ФИФА

"Сине-желтые" поднялись на 24-е место в рейтинге национальных команд. В предварительной версии классификации подопечные Сергея Реброва расположились на 25-й позиции.

С тех пор сборная Украины проиграла два поединка на старте Лиги наций. Сначала "сине-желтые" уступили Албании (1:2), а затем потерпели поражение от Чехии (2:3). Эти отрицательные результаты, однако, не усугубили положение команды Реброва.

В лидерах рейтинга остается сборная Аргентины. Чемпионы мира опережают национальные команды Франции, Испании, Англии и Бразилии. Дополнили топ-10 сборных планет Бельгия, Нидерланды, Португалия, Колумбия и Италия.

Сборная Украины следующие матчи снова будет играть в рамках Лиги наций 2024/25. В октябре "сине-желтые" будут противостоять Грузии и Чехии. Оба матча состоятся в польских городах – Познани и Вроцлаве.

Украина в рейтинге ФИФА

Система ранжирования национальных команд была введена в 1993 году. Тогда же зафиксировали самую низкую позицию "сине-желтых" в истории – 132-е место (сентябрь 1993-го).

Классификация пережила две большие реформы (2006, 2018). После последних изменений ввели рейтинг Эло – ключевой показатель ранжирования ведущих шахматистов мира. С этого времени сборная Украины не поднималась выше 22-го места.

Во второй десятке классификации национальная команда стабильно находилась после выхода в четвертьфинал ЧМ-2006. Пиковая позиция сборной Украины – 11-е место (февраль 2007-го).