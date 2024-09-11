Україна програла двічі на старті Ліги націй: чи зможе збірна Реброва виграти групу турніру

Збірна України відіграла вересневе вікно матчів у Лізі націй 2024/25. Результат невтішний – 0 очок, 5 пропущених м'ячів і остання сходинка в турнірній таблиці групи B1. Утім, посипати голову попелом зарано.

На підопічних Сергія Реброва чекають ще чотири поєдинки. У жовтні "синьо-жовті" зіграють проти Грузії та Чехії в польських Познані та Вроцлаві відповідно. Натомість у листопаді Україна зустрінеться з тими ж грузинами та албанцями на виїзді.

Отже, потенційно головна команда може набрати 12 очок. У попередньому розіграші Ліги націй такої кількості залікових балів вистачило би для виходу з половини груп Дивізіону B. У ще двох випадках із таким доробком збірна фінішувала би другою, а з нововведенням сезону 2024/25 цей результат навіть дозволить позмагатися за підвищення в класі через плей-офф.

Зі слабшими результатами буде складніше. Наприклад, три перемоги та нічия, найімовірніше, дозволять посісти друге місце. Три перемоги з однією поразкою – теж. А от із двома перемогами та двома нічиїми цілком можна пролетіти повз двійку найкращих команд квартету.

Фото: До Анатолія Трубіна претензій небагато (facebook.com/narodak)

Поки вітчизняні вболівальники та експерти ламають списи щодо необхідності відставки Реброва, букмекери спокійно оновили коефіцієнти на підсумок змагань в групі B1 турніру. Звісно, що тепер фаворитом на фініш першою стала збірна Грузії з кефом 2,60 від Favbet. На Чехію заклали бал 3,00, а коефіцієнт на збірну Албанії склав 4,50. Цифри на збірну України, звичайно, найвищі (5,50).

Попри швидкоплинність турніру, метаморфози в результатах збірних – явище часте. Ті ж "синьо-жовті" в попередньому розіграшу Ліги націй стартували з двох перемог і нічиєї, а потім набрали "аж" 1 очко в двох матчах зі Шотландією і пролетіли повз Дивізіон A. Тим часом збірна Швейцарії після двох поразок на старті сезону 2022/23 турнір здобула три перемоги в чотирьох наступних поєдинках.

Отже, можливість виправити стартовий провал збірна України матиме. Тепер тренерському штабу Реброва треба неабияк помізкувати над шляхами виправлення ситуації. Найочевидніший варіант – зміна кадрового підходу. Чергова перемога молодіжної збірної України "звільнила" від необхідності залучати всіх лідерів команди до жовтневих матчів. А капітан молодіжки Батагов узагалі відбуватиме дискваліфікацію...

Якщо Ліга націй – етап підготовки до кваліфікації перед ЧС-2026, то варто вже зараз більше довіряти молоді. Ті ж Волошин, Ярмолюк і Краснопір заслуговують мінімум на виклик до табору національної команди. Т. зв. кейс Пуканича, який у 20 років забив у другому (та останньому) матчі за збірну, можна й повторити.

Фото: Ігор Краснопір в оточенні оборонців збірної Північної Ірландії U-21 (facebook.com/uafukraine)

Сутужніше з тактичними нюансами. Специфіка роботи національної команди навряд дозволить впровадити щось більше за окремі родзинки до звичної структури. Навіть зміна формації на поєдинок проти Бельгії на Євро-2024 була подвигом в умовах нестачі часу.

Водночас Ребров понад рік тренує на рівні збірних і вже повинен був звикнути до цієї хронічної проблеми колег по цеху. Навіть йдучи за логікою керманича "синьо-жовтих", тепер настав його зоряний час. Якщо в поразках від Албанії та Чехії винні лише футболісти, то тепер тренер повинен придумати і механізм компенсації цих невдач, і засіб попередження ключових помилок на майбутнє.

Загалом шанувальникам футболу зарано впадати у відчай. Збірна України подолала лише третину турнірного шляху в Лізі націй 2024/25. Склад групи B1 виявився доволі рівним – кожна національна команда може обіграти іншу. Зараз Ребров, його штаб і підопічні залишаються ковалями власного спортивного щастя та здатні відвернути остаточне фіаско в турнірі.