Збірна України переграла Албанію і пробилася в плей-офф Ліги націй

Ліга націй, група B1, 6-й тур

Албанія – Україна – 1:2

Голи: Н. Байрамі, 75 (пенальті) – Зінченко, 5, Яремчук, 10

"Синьо-жовті" заволоділи ініціативою у дебюті зустрічі. Тиск підопічних Сергія Реброва швидко дав плоди. На 5-й хвилині Яремчук спробував пробити з меж штрафного, а м'яч від оборонця відлетів до Зінченка. Хавбек із льоту майстерно відправив сферу в кут.

Часу господарям оговтатися збірна України не надала. "Орли" потрапляли під пресинг команди Реброва ще на власній половині. Як наслідок, доволі швидко гості подвоїли власну перевагу. Судаков подав на кут воротарського, звідки Конопля відкинув на Яремчука, а той з близької відстані пробив Стракошу.

Албанія спробувала перехопити ініціативу. Проте, "синьо-жовті" вміло нівелювали будь-які спроби балканців наблизитися до володінь Трубіна. Перший момент підопічні Сілвінью створили аж на 25-й хвилині, коли Лачі з меж штрафного пробив у сітку зі зовнішнього боку.

Українська збірна відповіла підступним дальнім ударом Судакова – сейв голкіпера. Пізніше повз ворота пробив Калюжний, а Мудрик не встиг скластися після навісу Зінченка від лінії поля. Зате перед перервою Мучі класним фінтом переграв того ж Калюжного та лише трохи не влучив у кут із півкола штрафного.

На другий тайм "орли" вийшли з наміром відігратися. Албанці полетіли вперед, але першими небезпеку організували гості – Судаков розім'яв кіпера пострілом із-за меж штрафного. Згодом він же пробив поруч із дев'яткою. Збірна Албанії відповіла неточною спробою Узуні з лінії штрафного, а з дальнім ударом Аєті з відскоком упорався Трубін.

Балканці продовжили грати першим номером, хоча збірна України вміло "гасила" випади господарів. Та на 75-й хвилині стався збій: Балью дозволили прострілити на лінію воротарського, а Трубін зіграв руками не в м'яч, а в ноги Узуні – пенальті. До позначки підійшов Недім Байрамі та впевнено реалізував одинадцятиметровий.

Градус протистояння відразу підвищився. Завелися обидві команди, тож арбітр упродовж однієї хвилини показав аж три "гірчичники". Збірна Албанії продовжила контролювати м'яч, але змушена була довго шукати тріщини в редутах команди Реброва. Раз у раз господарі переводили м'яч із флангу на фланг, але не могли довести справу до завершального удару.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" вирішив підсилити оборону, випустивши третього центрбека – Таловєрова. Закрити всі запитання щодо переможця на 88-й хвилині міг Назаренко, але свіжий вінгер із меж штрафного пробив надто прямолінійно. Згодом Стракоша парирував удари Судакова та того ж Назаренка.

Зрештою, збірна України втримала переможний рахунок. Підопічні Реброва набрали 8 очок і фінішували на другій сходинці в групі B1 турніру. Такий результат дозволить поборотися за підвищення в класі в березні 2025 року.