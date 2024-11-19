Сборная Украины обыграла Албанию и пробилась в плей-офф Лиги наций

Лига наций, группа B1, 6-й тур

Албания – Украина – 1:2

Голы: Н. Байрами, 75 (пенальти) – Зинченко, 5, Яремчук, 10

"Сине-желтые" завладели инициативой в дебюте встречи. Давление подопечных Сергея Реброва быстро дало плоды. На 5-й минуте Яремчук попытался пробить из пределов штрафной, а мяч от защитника отлетел к Зинченко. Хавбек с лета мастерски отправил сферу в угол.

Времени хозяевам прийти в себя сборная Украины не предоставила. "Орлы" попадали под прессинг команды Реброва еще на своей половине. Как следствие, довольно быстро гости удвоили свое преимущество. Судаков подал на угол вратарского, откуда Конопля сбросил на Яремчука, а тот с близкого расстояния пробил Стракошу.

Албания попробовала перехватить инициативу. Тем не менее, "сине-желтые" умело нивелировали любые попытки балканцев приблизиться к владениям Трубина. Первый момент подопечные Силвиньо создали на 25-й минуте, когда Лачи из пределов штрафной пробил в сетку с внешней стороны.

Украинская сборная ответила коварным дальним ударом Судакова – сейв голкипера. Позже мимо ворот пробил Калюжный, а Мудрик не успел сложиться после навеса Зинченко от линии поля. Зато перед перерывом Мучи классным финтом обыграл того же Калюжного и лишь чуть-чуть не попал в угол с полукруга штрафной.

На второй тайм "орлы" вышли с намерением отыграться. Албанцы полетели вперед, но первыми опасность организовали гости – Судаков размял кипера выстрелом из-за пределов штрафной. Впоследствии он пробил рядом с девяткой. Сборная Албании ответила неточной попыткой Узуни с линии штрафной, а с дальним ударом Айети с отскоком справился Трубин.

Балканцы продолжили играть первым номером, хотя сборная Украины умело "тушила" выпады хозяев. На 75-й минуте произошел сбой: Балью позволили прострелить на линию вратарской, а Трубин сыграл руками не в мяч, а в ноги Узуни – пенальти. К отметке подошел Недим Байрами и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Градус противостояния сразу повысился. Завелись обе команды, поэтому арбитр в течение одной минуты показал аж три "горчичника". Сборная Албании продолжила контролировать мяч, но была вынуждена долго искать трещины в редутах команды Реброва. То и дело хозяева переводили мяч с фланга на фланг, но не могли довести дело до завершающего удара.

Тренерский штаб "сине-желтых" решил усилить оборону, выпустив третьего центрбека – Таловерова. Закрыть все вопросы о победителе на 88-й минуте мог Назаренко, но свежий вингер из пределов штрафной пробил слишком прямолинейно. Впоследствии Стракоша парировал удары Судакова и того же Назаренко.

В конце концов, сборная Украины удержала победный счет. Подопечные Реброва набрали 8 очков и финишировали на второй строчке в группе B1 турнира. Такой результат позволит сразиться за повышение в классе в марте 2025 года.