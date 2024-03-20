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Збірна України отримала суперників на Олімпіаді-2024: результати жеребкування

Париж, Середа 20 березня 2024 21:44
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Збірна України отримала суперників на Олімпіаді-2024: результати жеребкування Фото: Георгій Судаков і Руслан Ротань здобули путівку на Олімпійські ігри (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Олімпійська збірна України дізналася опонентів у футбольному турнірі Ігор 2024 року в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію заходу.

"Синьо-жовті" потрапили до групи B. Там суперниками команди Руслана Ротаня будуть Аргентина, Марокко та представник Азії, де кваліфікація завершиться в травні.

Формат футбольного турніру – традиційний. На груповому етапі 16 збірних змагатимуться в чотирьох квартетах із чотирьох команд. Дві найкращі збірні вийдуть в плей-офф, що розпочинатиметься з чвертьфіналу. Володарі олімпійських нагород визначаться у фіналі та поєдинку за 3-тє місце.

Олімпійський футбольний турнір триватиме з 24 липня до 9 серпня в семи французьких містах (Париж, Марсель, Ліон, Бордо, Сент-Етьєн, Ніцца та Нант). На Олімпіаду-2024 зможуть поїхати 18 українців 2001 року народження та молодші. Окрім, того три футболісти в заявці можуть бути поза віковим цензом.

Склад усіх груп Олімпійських ігор-2024:

Група A: Франція, США, переможець плей-офф Азія – Африка, Нова Зеландія
Група B: Аргентина, Марокко, представник Азії, Україна
Група C: Представник Азії, Іспанія, Єгипет, Домініканська Республіка
Група D: Представник Азії, Парагвай, Малі, Ізраїль

Збірна України отримала суперників на Олімпіаді-2024: результати жеребкування

До слова, раніше пригадали історію протистонь національної команди України зі збірною Боснії і Герцеговини.

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