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Сборная Украины получила соперников на Олимпиаде-2024: результаты жеребьевки

Париж, Среда 20 марта 2024 21:44
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Сборная Украины получила соперников на Олимпиаде-2024: результаты жеребьевки Фото: Георгий Судаков и Руслан Ротань совершили путевку на Олимпийские игры (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Олимпийская сборная Украины узнала оппонентов в футбольном турнире Игр 2024 года в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию мероприятия.

"Сине-желтые" попали в группу B. Там соперниками команды Руслана Ротаня будут Аргентина, Марокко и представитель Азии, где квалификация завершится в мае.

Формат футбольного турнира – традиционный. На групповом этапе 16 сборных сразятся в четырех квартетах из четырех команд. Две лучшие сборные выйдут в плей-офф, начинающийся с четвертьфинала. Обладатели олимпийских наград определятся в финале и поединке за 3-е место.

Олимпийский футбольный турнир продлится с 24 июля по 9 августа в семи французских городах (Париж, Марсель, Лион, Бордо, Сент-Этьен, Ницца и Нант). На Олимпиаду-2024 смогут поехать 18 украинцев 2001 года и младше. Кроме того, три футболиста в заявке могут быть вне возрастного ценза.

Состав всех групп Олимпийских игр-2024:

Группа A: Франция, США, победитель плей-офф Азия – Африка, Новая Зеландия
Группа B: Аргентина, Марокко, представитель Азии, Украина
Группа C: Представитель Азии, Испания, Египет, Доминиканская Республика
Группа D: Представитель Азии, Парагвай, Мали, Израиль

Сборная Украины получила соперников на Олимпиаде-2024: результаты жеребьевки

К слову, ранее вспомнили историю противостояния национальной команды Украины со сборной Боснии и Герцеговины.

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