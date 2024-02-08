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Збірна України отримала суперників у Лізі націй: результати жеребкування

Фото: "Синьо-жовті" стартують у турнірі восени (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України та інші європейські збірні під час церемонії жеребкування у Парижі дізналися опонентів у новому розіграші Ліги націй 2024/25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію заходу.

"Синьо-жовті" потрапили до групи 1 Дивізіону B турніру. Там суперниками дружини Сергія Реброва будуть Чехія, Албанія і Грузія.

Формат Ліги націй 2024/25 зазнав змін. Тепер фінальне місце збірної України в квартеті буде важливим у будь-якому разі. Принцип першої та останньої команд збережено – переможець групи вийде в Дивізіон A, а ось невдаха квартету опуститься в Дивізіон C. Підвищитися в класі можна буде з другої позиції, а вилетіти з Дивізіону B – із третьої завдяки плей-офф.

Груповий етап Ліги націй 2024/25 зіграють цьогоріч восени. Перший тур запланований на 5-7 вересня, а шостий – на 17-19 листопада. Натомість плей-офф за підвищення/пониження в класі зіграють у березні 2025 року.

 

 

Склад усіх груп Ліги націй УЄФА 2024/25:

Група A1: Хорватія, Португалія, Польща, Шотландія
Група A2: Італія, Бельгія, Франція, Ізраїль
Група A3: Нідерланди, Угорщина, Німеччина, Боснія і Герцеговина
Група A4: Іспанія, Данія, Швейцарія, Сербія
Група B1: Чехія, Україна, Албанія, Грузія
Група B2: Англія, Фінляндія, Ірландія, Греція
Група B3: Австрія, Норвегія, Словенія, Казахстан
Група B4: Уельс, Ісландія, Чорногорія, Туреччина
Група C1: Швеція, Азербайджан, Словаччина, Естонія
Група C2: Румунія, Косово, Кіпр, Литва/Гібралтар
Група C3: Люксембург, Болгарія, Північна Ірландія, Білорусь
Група C4: Вірменія, Фарери, Північна Македонія, Латвія
Група D1: Литва/Гібралтар, Сан-Маріно, Ліхтенштейн
Група D2: Молдова, Мальта, Андорра

 

 

 

До слова, раніше оприлюднили прогноз на кількість медалей України на Олімпіаді-2024.

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