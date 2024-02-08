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Сборная Украины получила соперников в Лиге наций: результаты жеребьевки

Фото: "Сине-желтые" стартуют в турнире осенью (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины и другие европейские сборные во время церемонии жеребьевки в Париже узнали оппонентов в новом розыгрыше Лиги наций 2024/25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию мероприятия.

"Сине-желтые" попали в группу 1 Дивизиона B турнира. Там соперниками дружины Сергея Реброва будут Чехия, Албания и Грузия.

Формат Лиги наций 2024/25 претерпел изменения. Теперь финальное место сборной Украины в квартете будет важно в любом случае. Принцип первой и последней команд сохранен – победитель группы выйдет в Дивизион A, а вот неудачник квартета опустится в Дивизион C. Повыситься в классе можно будет со второй позиции, а вылететь из Дивизиона B – с третьей благодаря плей-офф.

Групповой этап Лиги наций 2024/25 сыграют осенью этого года. Первый тур запланирован на 5-7 сентября, а шестой – на 17-19 ноября. Зато плей-офф за повышение/понижение в классе сыграют в марте 2025 года.

 

 

Состав всех групп Лиги наций УЕФА 2024/25:

Группа A1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия
Группа A2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль
Группа A3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина
Группа A4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия
Группа B1: Чехия, Украина, Албания, Грузия
Группа B2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция
Группа B3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан
Группа B4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция
Группа C1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония
Группа C2: Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар
Группа C3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь
Группа C4: Армения, Фарер, Северная Македония, Латвия
Группа D1: Литва/Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн
Группа D2: Молдова, Мальта, Андорра

 

 

К слову, ранее был обнародован прогноз на количество медалей Украины на Олимпиаде-2024.

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