Збірна України отримала останнього суперника та календар у відборі на ЧС-2026: коли стартує турнір

За результатами плей-офф Ліги націй визначився останній суперник збірної України у відбірковій кампанії до чемпіонату світу 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
Четвертою командою групи D, куди раніше потрапили Україна, Ісландія та Азербайджан, стала збірна Франції. У чвертьфіналі Ліги націй "триколірні" зуміли відіграти два м'ячі у Хорватії та вирвали загальну перемогу в серії пенальті (0:2, 2:0, пенальті – 5:4).
Склад групи D:
Розклад матчів збірної України:
Напряму до фінального раунду ЧС-2026 вийде тільки переможець групи. Команда, що посяде друге місце, гратиме в плей-офф.
Чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. На турнірі вперше зіграють 48 команд.
Раніше Україна розгромно поступилась Бельгії та залишилась у групі В Ліги націй.