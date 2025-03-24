Сборная Украины получила последнего соперника и календарь в отборе на ЧМ-2026: когда стартует турнир

По результатам плей-офф Лиги наций определился последний соперник сборной Украины в отборочной кампании к чемпионату мира 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.
Четвертой командой группы D, куда ранее попали Украина, Исландия и Азербайджан, стала сборная Франции. В четвертьфинале Лиги наций "трехцветные" сумели отыграть два мяча у Хорватии и вырвали общую победу в серии пенальти (0:2, 2:0, пенальти - 5:4).
Состав группы D:
Расписание матчей сборной Украины:
Напрямую в финальный раунд ЧМ-2026 выйдет только победитель группы. Команда, занявшая второе место, будет играть в плей-офф.
Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. На турнире впервые сыграют 48 команд.
Ранее Украина разгромно уступила Бельгии и осталась в группе В Лиги наций.