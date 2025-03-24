RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Сборная Украины получила последнего соперника и календарь в отборе на ЧМ-2026: когда стартует турнир

Фото: Сборная Франции стала соперником "сине-желтых" (x.com/FrenchTeam)
Автор: Андрей Костенко

По результатам плей-офф Лиги наций определился последний соперник сборной Украины в отборочной кампании к чемпионату мира 2026 года.

Четвертой командой группы D, куда ранее попали Украина, Исландия и Азербайджан, стала сборная Франции. В четвертьфинале Лиги наций "трехцветные" сумели отыграть два мяча у Хорватии и вырвали общую победу в серии пенальти (0:2, 2:0, пенальти - 5:4).

Состав группы D:

  • Франция
  • Украина
  • Исландия
  • Азербайджан

Расписание матчей сборной Украины:

  • 5 сентября, 21:45, Украина - Франция
  • 9 сентября, 19:00, Азербайджан - Украина
  • 10 октября, 21:45, Исландия - Украина
  • 13 октября, 21:45, Украина - Азербайджан
  • 13 ноября, 21:45, Франция - Украина
  • 16 ноября, 19:00, Украина - Исландия

Напрямую в финальный раунд ЧМ-2026 выйдет только победитель группы. Команда, занявшая второе место, будет играть в плей-офф.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. На турнире впервые сыграют 48 команд.

 

Ранее Украина разгромно уступила Бельгии и осталась в группе В Лиги наций.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФутболЧемпионат мираФранция